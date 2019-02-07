В Бурятии раскрыли незаконную рубку леса на 31 млн рублей

Улан-Удэ, , 15:33 — REGNUM В Бурятии прокуратура вскрыла незаконную рубку леса, ущерб от которой превысил 31 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Уточняется, что выездную проверку соблюдения лесного законодательства проводила Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Оказалось, что индивидуальный предприниматель в Баргузинском лесничестве проводил сплошные рубки леса вместо выборочных, нарушая договоры аренды лесных участков. Уничтожен древостой в объеме 1700 куб. м. Ущерб лесному фонду РФ превысил 31 млн рублей.

Полиция расследует по данному факту пять уголовных дел по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, если это деяние совершено в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору»).

Руководителю Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) природоохранный прокурор внёс представление. Главному лесничему Баргузинского лесничества объявлен выговор. Проводятся выездные проверки предоставленных предпринимателям делян.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жителей Бурятии беспокоит ситуация с вырубкой лесов в регионе. В декабре 2018 года в Улан-Удэ состоялся митинг, участники которого в том числе призывали ввести по всей республике мораторий на промышленную вырубку лесов.

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