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В Алма-Ате планируют построить завод по производству автомобилей Hyundai

Экономика

На первом этапе мощность производства составит 30 тыс. автомобилей в год

Астана, 7 февраля 2019, 15:42 — REGNUM  Компания «Астана моторс» планирует построить в Алма-Ате завод по производству легковых автомобилей марки Hyundai, заявил президент Astana Group Нурлан Смагулов на встрече с президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, сообщили 7 февраля в пресс-службе главы государства.

Смагулов отметил, что на первом этапе мощность производства составит 30 тыс. автомобилей в год. В дальнейшем производство планируется расширить до 45 тыс. автомобилей.

Глава Astana Group добавил, что завод позволит насытить внутренний рынок качественными и недорогими автомобилями Hyundai. Кроме того, продукция завода будет также отправляться на экспорт в страны СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля глава Национального банка Казахстана Данияр Акишев заявил, что программу кредитования на покупку автомобилей казахстанской сборки планируется запустить во второй половине 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане анонсировали запуск программы автокредитования

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