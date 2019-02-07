Высокие тарифы на Украине – подарок от майдана — эксперт

Киев, , 15:25 — REGNUM Депутаты украинской фракции «Радикальная партия» занимаются популизмом, блокируя трибуну парламента ради снижения тарифов на газ. Об этом 7 февраля в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

Он считает, что правительство должно сделать европейские зарплаты, а потом вводить европейские тарифы на коммунальные услуги.

«Высокие тарифы — подарок от майдана. А кто у нас на майдане прыгал и кричал? Не было бы майдана, не было бы этой бессмыслицы. Украинцы это понимают. В Европейский Союз идти можно, но не так по-идиотски. Изменения должны быть, но не спеша, лет за 10−20. Можно было поэтапно снижать дотации на газ… Можно было бы поднять зарплату. Тогда зарплата стала бы как в Европе и тарифы как в Европе», — сказал Охрименко.

Эксперт обвинил власти в обворовывании населения Украины «под красивые рассказы о Европе».

«То, что пацаны сделали сейчас — они просто воруют. Да, они дорвались к власти. Да, действительно, они выстроили систему воровства средств из госбюджета, из кошельков украинцев с помощью тарифов. Нормальное явление, если бы я был при власти, еще больше бы воровал. Зато ой, как красиво рассказывают про Европу! Но воруют много, в том числе и те, которые блокируют трибуну… Вы же помните, за какие бессмысленные законы голосовала «Радикальная партия»? Это ужас. Там негде ставить клеймо», — подытожил Охрименко.

Напомним, с 1 ноября 2018 года правительство Украины подняло цены на газ для населения до 8500 грн. (310 долл.) за 1 тыс. кубометров. С 1 января 2019 года правительство повысило тарифы на отопление и горячую воду. 22 января пресс-служба Государственной службы статистики Украины проинформировала, что в 2018 году общая сумма субсидий для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг сократилась в 1,4 раза — почти на 46,6 млн. долл. — до 98,8 млн. долл. по сравнению с 2017 г. В ведомстве добавили, что в прошлом году субсидии назначили более 6,5 млн. домохозяйств, что на 25,8% меньше, чем в 2017 году. Средний размер субсидии на одну семью в декабре (713 грн. или 25 долл.) уменьшился на 28,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2017 г.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что в марте 2019 года граждане впервые получат деньги в рамках монетизации субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг. Он сообщил, что в среднем размер выплаты составляет 1500 грн. (55 долл.)

«Хочу всех поздравить, потому что с 4 марта получатели субсидий получат денежные средства. И это значительный шаг в борьбе с бедностью… Мы очень тщательно поработали с января. Именно сейчас, 6 февраля мы с вами запускаем долгожданную систему монетизации субсидий, то есть денежных выплат малообеспеченным слоям населения», — сказал Порошенко.