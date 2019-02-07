В Костромской области обещают построить деревоперерабатывающий завод

Кострома, , 15:21 — REGNUM В городе Шарье Костромской области может быть построен крупнейший в России деревоперерабатывающий завод. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора области. Руководство Swiss Krono Group обещает запустить новый завод в 2021 году.

Планируется, что ежегодно предприятие будет выпускать 600 тысяч кубметров ориентированно-стружечные плиты — OSB. В России работает всего несколько аналогичных заводов с меньшим объемом производства — не более 300−500 тысяч кубометров в год.

В декабре прошлого года компания Swiss Krono Group решила инвестировать 340 миллионов евро в производство, в том числе, и в завод в городе Шарье. Местные власти уверены, что этому решению способствовал благоприятный инвестиционный климат в регионе и наличие необходимого запаса сырья.

В пресс-службе отмечают, что новый завод поможет использовать низкосортную древесину северо-восточных районов региона, переизбыток которой ведет к засорению и гибели леса. Также глубокая переработка древесины может предотвратить вывоз из области больших объемов сырья.

«Мы заинтересованы в том, что главное богатство региона — лес — максимально перерабатывался на территории области. Сейчас из региона «кругляком» уходит порядка 1,3 миллиона кубических метров леса. Такая ситуация нас устраивать не может. Поэтому задача одна — чтобы максимально больше лесосырья перерабатывалось здесь, у нас в регионе […] Существующая площадка Swiss Krono в Шарье позволяет построить завод по сути дела за 2 года. Здесь есть вся инфраструктура, подготовленный инженерный состав. У меня сомнений нет, что завод будет запущен достаточно быстро, и уже в 2021 году мы увидим первую продукцию. А уже в этом году появятся новые рабочие места, связанные с большой стройкой», — отметил губернатор Сергей Ситников.

Справка ИА REGNUM. Швейцарский концерн Swiss Krono — один из мировых производителей древесных плит. Концерн включает в себя десять предприятий в восьми странах: Швейцарии, Германии, Польше, России, Украине, США, Франции и Венгрии.

В России производство предприятия было открыто в 2002 году в городе Шарье Костромской области. Как сообщает официальный сайт компании, объем выпускаемой продукции — ламинированные напольные покрытия, настенные панели, плиты МДФ, ЛМДФ, плиты ДСП, ЛДСП — составляет почти 1 миллион кубических метров ежегодно.

Отметим, что в 2018 году предприятие завершило реализацию приоритетного проекта в области освоения лесов, вложив в экономику региона более 4,1 миллиарда рублей. В рамках реализации инвестпроекта была создана современная лесоперерабатывающая инфраструктура, введена в эксплуатацию новая линия ДСП.