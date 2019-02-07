Граждане «скинут» валюту: об отмене НДС на слитки золота

Москва, , 15:20 — REGNUM В условиях объявленной дедолларизации российской экономики подобные меры не кажутся странными, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Сам Банк России существенно понизил долю американской валюты в своих золотовалютных резервах, сместив акценты на евро, юани и физическое золото», — отметил эксперт.

При этом для большинства рядовых граждан приобретение золота в слитках выглядит гораздо более понятным и доступным видом инвестиций по сравнению с покупкой акций, облигаций или паев инвестиционных фондов.

«Кроме того, вероятно, предполагается, что за счет увеличения привлекательности приобретения физического золота население станет активней избавляться от иностранной валюты, количество которой «на руках» у российских граждан достаточно велико», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин предлагает не брать НДС за золото в слитках. Отмена НДС на золото повысит привлекательность драгоценного металла в качестве способа накопления.

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