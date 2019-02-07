В Южной Корее сократилось количество дочерних компаний конгломератов

Сеул, , 15:27 — REGNUM За последние три месяца в Южной Корее сократилось количество дочерних компаний крупных конгломератов, сообщает MSN.

Согласно отчету Комиссии по справедливой торговле, в стране количество дочерних компаний 60 конгломератов сократилось до 2057, что на 23 компании больше, чем три месяца назад.

С августа 2018 года по январь 2019 года 30 крупных компаний присоединили к себе 67 компании, которые в последствии стали филиалами, а 21 конгломерат, наоборот, избавился от 90 дочерних компаний.

Чаще всего присоединяли компании по причине создания новых (30 компаний), приобретение акций (15 компаний), по другим причинам (17 компаний).

Чаще всего избавлялись от компаний по причине слияний (12 компаний), ликвидации (8 компаний), продажа акций (4 компаний), по другим причинам (15 компаний).

Известно, что за последние три месяца были куплены компании, работающие в сфере робототехники и безопасности. Например компания LG приобрела больший пакет акций компаний Robostar Co. и Robomedi Co. Компаний SK Group переняла права на такие компании, как Capstec и ADT Caps.

Конгломера́т — объединение фирм, иногда — юридическое лицо, в состав которого входят компании, осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных отраслях экономики. Конгломераты в основном присущи развивающимся и развитым рынкам, а также многопрофильным компаниям.