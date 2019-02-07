Высокие ставки по ипотеке способствуют коррупции — политолог

Москва, , 15:25 — REGNUM Доступное жилье — важнейший элемент развития не только экономики в целом, но и науки, высоких технологий. Такое мнение 7 февраля высказал политолог Сергей Марков в эфире передачи «60 минут» на телеканале Россия 1.

По его мнению, для сдерживания цен на жильё необходимо развивать производство строительных материалов.

«Одновременно со стимулированием спроса путем ипотеки нужно стимулировать предложение путем развития строительной отрасли. Государство должно помогать, чтобы было больше цементных заводов и заводов строительных материалов. Сейчас количество строительных материалов ограничено, поэтому такая высокая цена на квартиры получается. Высокая цена на квартиры связана и с коррупцией. Если молодой специалист, который идет работать чиновником, должен выплачивать ипотеку 10−15 лет, он стимулируется к тому, чтобы брать взятки. То же самое связано с развитием науки и технологии. Молодой человек, идущий в науку должен иметь возможность получить квартиру, чтобы создать семью. Поэтому доступное жилье — важнейший элемент развития высоких технологий и науки», — высказал свое мнение Марков.

Несмотря на то, что проценты по кредитам пошли вверх, пока их размер еще находится на уровне, который население считает приемлемым, отметил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

«В 2018 году ипотечная ставка была самой низкой в истории России. Сейчас ставки поднялись на 1−1,5%. С точки зрения потребителя 10,5% — это психологически комфортная цифра. Практика показывает, что люди перестают брать кредиты, если ставка больше 12%. Сейчас средняя ставка — 10,8% по всем банкам, которые в Москве выдают кредиты. Это нормальная ставка по сравнению с тем, что было», — рассказал Барсуков в эфире-ток шоу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году россияне взяли рекордное количество кредитов — 576,5 тыс. на сумму 1,3 трлн рублей.

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