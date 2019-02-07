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Жителей Дагестана просят принять участие в судьбе региона

Экономика

В республике разрабатывается стратегия развития до 2035 года

Махачкала, 7 февраля 2019, 15:22 — REGNUM  Челлендж #ДАГЕСТАН2035 запущен в республике по инициативе регионального правительства. Власти Дагестана призывают жителей субъекта принять участие в разработке стратегии социально-экономического развития РД до 2035 года, передаёт 7 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Видео с обращениями к общественности записали первый вице-премьер Дагестана Гаджимагомед Гусейнов и министр экономики и территориального развития республики Осман Хасбулатов. Чиновники предлагают выступить с инициативами для включения в проект и обещают рассмотреть и учесть все предложения. Кроме того, желающие могут пройти конкурсный отбор и войти в состав экспертных групп по разработке итогового документа.

«Очень важно, чтобы все жители республики приняли непосредственное участие в обсуждении и разработке стратегии. Только общими усилиями мы сможем добиться улучшения качества жизни и экономического развития республики», — обратился к дагестанцам Гаджимагомед Гусейнов.

В рамках разработки Стратегии-2035 на сегодняшний день поставлена задача определить ключевые направления и сценарии развития республики на долгосрочную перспективу. С учётом основных положений документа в дальнейшем будут разработаны государственные программы Дагестана.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегия будет формироваться в двух вариантах. Базовый сценарий будет строиться на реальных возможностях бюджета республики, а в инновационный вариант, помимо базового, будет входить дополнительный пакет проектов на случай появления новых источников финансирования. К работе над разработкой документа подключены представители региональной и муниципальных властей, депутаты, научное и бизнес-сообщество, общественные организации и т. д.

Читайте ранее в этом сюжете: Каким будет Дагестан к 2035 году, решают власти региона

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Развитие Северного Кавказа
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