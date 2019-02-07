Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Собянин рассказал об активном развитии в Москве каршеринга

Экономика

Столичный парк каршеринга насчитывает 17 тыс. автомобилей

Москва, 7 февраля 2019, 15:00 — REGNUM  В Москве активно развиваются прокатные сервисы, сообщил 7 февраля мэр Москвы Сергей Собянин на странице в Twitter.

По его словам, в 2018 году в Москве на арендованных машинах, велосипедах и самокатах совершено 27 млн поездок.

«Прокатные сервисы развиваются в Москве очень активно. Возьмем каршеринг. В первый год работы, в 2015-м, было в среднем 2 тысячи поездок в день, а сегодня уже 85 тысяч», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время столичный парк каршеринга насчитывает 17 тыс. автомобилей.

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