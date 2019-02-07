На Украине акцизы на сигареты повысили на 20% по директиве ЕС

Киев, , 14:42 — REGNUM Акцизы на сигареты на Украине будут ежегодно увеличиваться по меньшей мере на 20% до достижения мирового уровня. Такие обязательства взяты Киевом в рамках соглашения с ЕС, сообщает украинское издание «Обозреватель».

Директива Евросоюза предусматривает повышение акцизов по меньшей мере до €90 за 1000 сигарет к 2025 году. На долю акциза в итоговой стоимости должно приходиться не менее 60%.

Таким образом, к 2025 году за пачку сигарет на Украине придется отдать не менее 101 гривны (247 рублей по текущему курсу).

В январе акцизы уже выросли на 20%, в июле должны подрасти еще на 9%. Повышение цен на сигареты ожидается в апреле и октябре.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Верховная рада Украины поддержала пакет поправок, закрепляющих в конституции стремление страны в Евросоюз и НАТО. В преамбуле украинской конституции будет закреплена «европейская идентичность» населения и «необратимость» евроатлантического курса Киева.

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