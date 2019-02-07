Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Бывший министр торговли Южной Кореи встретился с конгрессменами США

Экономика

Правительство США и члены парламента согласились с условиями Южной Кореи

Сеул, 7 февраля 2019, 14:41 — REGNUM  Бывший министр торговли, промышленности и энергетики Республики Корея и Чрезвычайный и Полномочный посол ООН в Республики Корея Ким Хён Джон встретился с конгрессменами и ключевыми должностными лицами США, сообщает YTN.

Как сообщили представители из Министерства торговли, промышленности и энергетики Республики Корея, Ким Хён Джон встретился с правительством США и конгрессменами с целью сотрудничества и поддержки Южной Кореи в отношении дополнительных пошлин на автомобили.

Как отметил бывший министр торговли, Корея является первым крупным торговым партнером США, который вносит корректировки в соглашение о свободной торговле с учетом потребностей автомобильного сектора США и созданием взаимовыгодной торговой базы.

Известно, что правительство США и члены парламента согласились с условиями Южной Кореи по развитию экономического сотрудничества между двумя странами.

17 февраля администрация Трампа опубликует доклад о введении дополнительных 25% пошлин на импортные автомобили и автозапчасти согласно 232 статье закона «О расширении торговли». Пошлины могут коснуться и южнокорейских автомобилей, поставляемых на американский рынок.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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