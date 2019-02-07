На восстановление сельхозземель в Таджикистане выделено $165 млн

Душанбе, , 14:36 — REGNUM Таджикистан освоил около половины инвестиций, выделенных на реализацию шести проектов по мелиорации и ирригации земель, заявил директор агентства мелиорации и ирригации при правительстве республики Холмурод Рахмон, сообщает 7 февраля агентство «ТаджикТА».

По его словам, общая сумма инвестиций оставляет $165,4 млн. Директор отметил, что одним из самых крупных проектов является план по орошению земель Дангаринского массива на площади 1750 га.

Планируется, что земля будет использоваться для выращивания хлопка, зерна, для садоводства, овощеводства и выращивания кормовых культур.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние 30 лет из сельскохозяйственного пользования в Таджикистане выведено около 190 тыс. га земли. Около 135 тыс. га выведено на строительства жилья, 10 тыс. га — для строительства промышленных предприятий, 45 тыс. га — не используется из-за засоления и «других причин».

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