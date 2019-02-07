Брянский машзавод в 2018 году вложил в производство более миллиарда рублей

Брянск, , 14:26 — REGNUM Более миллиарда рублей направил Брянский машиностроительный завод на приобретение основного оборудования в 2018 году, сообщает 7 февраля пресс-служба предприятия.

Отмечается, что инвестиции в современные станки, контрольно-измерительные приборы, окрасочно-сушильные камеры для тепловозов позволят предприятию повысить качество выпускаемой продукции и эффективность использования ресурсов, а также улучшить условия труда.

Так, приобретённый и запущенный в эксплуатацию новый роботизированный сварочный комплекс позволяет одновременно вести сварку изделий и устанавливать или снимать заготовки, что при растущих объёмах производства повышает производительность и снижает трудоёмкость производственных процессов.

В текущем году БМЗ планирует приобрести ещё один роботизированный комплекс для сборки и сварки рам тележек тепловозов. Предполагается, что сделка станет завершающим этапом перехода к практически полной автоматизации работ на данном участке тележечного цеха.

Брянский машиностроительный завод специализируется на производстве маневровых и грузовых тепловозов, запчастей для железнодорожного транспорта, вагонов-хопперов. Предприятие входит в состав АО «Трансмашхолдинг».

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