Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Многодетные в Тюменской области будут меньше платить за мусор

Экономика

Но не все, а лишь малоимущие

Тюмень, 7 февраля 2019, 14:34 — REGNUM  В Тюменской области многодетным семьям со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум, на каждого ребёнка на 100% возместят оплату расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами. Такое решение приняли депутаты Тюменской областной думы 7 февраля 2019 года на очередном заседании парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законопроект о расширении круга лиц, имеющих право на возмещение расходов на плату за обращение с твердыми коммунальными отходами, внесенный на рассмотрение губернатором Александром Моором, был принят единогласно.

Отмечается, что в регионе более 13 тысяч семей имеют право воспользоваться данной льготой.

Напомним, с 1 января в России стартовала реформа в сфере обращения твёрдых коммунальных отходов. Теперь население России платит за сбор, вывоз и утилизацию мусора и данная услуга является коммунальной. В регионах, где мусорная реформа вступила в действие, плата за мусор увеличилась в несколько раз. Тюменская область в данном аспекте не исключение. К примеру, для жителей многоквартирных домов на эту коммунальную услугу установлен ныне тариф в 139 рублей с человека в месяц. Для некоторых многодетных данная плата за мусор стала серьёзным ударом по семейному бюджету.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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