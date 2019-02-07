За год средняя заработная плата в Таджикистане выросла на $9

Душанбе, , 14:21 — REGNUM По состоянию на 1 декабря 2018 года средняя заработная плата в Таджикистане составила 1220,1 сомони ($129,3), что на 7,5% больше, чем 1 декабря 2017 года, сообщает 7 февраля агентство «ТаджикТА» со ссылкой на агентство по статистике при президенте республики.

Наибольший размер заработной платы наблюдается в горнорудной промышленности, строительстве, энергетике, газовой промышленности, водоснабжении.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2019 года среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства в Таджикистане составила 614 сомони ($65), здравоохранения — 817 сомони ($86), образования — 933 сомони ($99).

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