Помощи ждать неоткуда: о новом виде пенсии на болезни

Москва, , 14:13 — REGNUM Ироничная фраза из фильмов «…всю жизнь на лекарства работать будешь…» становится реальностью. Только отгремели баталии с пенсионными балами, так сразу жителям России предложили альтернативу по изменениям пенсионной системы, усовершенствуя механизм накопительной части пенсии, заявил корреспонденту ИА REGNUM за кафедрой муниципального и государственного управлеяни РЭУ им Г. В, Плеханова профессор Абрамов Руслан.

«Такая часть негосударственной пенсии будет формироваться в виде индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и, по уверениям должна заменить нынешнюю систему пенсионных накоплений. Такие счета можно будет открывать в том числе и в коммерческих банках, поскольку они будут гарантированными теми же способами защиты которые на сегодня действую для банковских счетов», — отметил эксперт.

Основная идея сделать ее максимально прозрачной, что по логике должно заставить российских граждан интенсивнее копить себе на пенсию. Основная особенность этого пенсионного капитала разрешить тратить на лечение тяжелых болезней. Будет разработан фиксированный список Минздравом, в котором пропишут все возможные болезни, на лечение которых можно воспользоваться капиталом.

«К новой системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) автоматически подключат всех жителей страны с зарплатами выше средних — от 70 тыс.руб. Остальных граждан с невысоким уровнем дохода освободят от обязательной уплаты взносов для ИПК. Планируется, что работающие граждане РФ будут направлять взносы на будущую пенсию с зарплат в негосударственные пенсионные фонды (до 6%)», — пояснил Абрамов.

Еще одна важная особенность, что накопленные посредством ИПК средства будут наследоваться. Но если пенсию уже назначили, то остаток средств наследоваться уже не сможет.

«Сама идея достаточно здравая. Потому что в критических ситуациях зачастую гражданин не знает куда обратиться и что делать. Банки часто отказывают в кредитах, помощи особо ждать неоткуда. В данном случае отказать гражданину никто не в праве. Единственное ограничение, чтобы исключить махинационные схемы, потратить их можно будет только на оплату счетов, выставленных медицинской организацией», — высказал своё мнение .

Как сообщало ИА REGNUM, разработку пакета законопроектов, которые введут новый вид пенсии, завершают в Центральном банке и Минфине. Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) можно будет использовать на лечение серьезных заболеваний.

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