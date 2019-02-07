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Остановить «Северный поток — 2» невозможно — немецкий журналист

Экономика

Даже если Франция поддержит поправки к газовой директиве ЕС, строительство газопровода продолжится

Москва, 7 февраля 2019, 14:44 — REGNUM  Информация о том, что Франция поддержит поправки к Газовой директиве Европейского союза, выступив, тем самым против реализации проекта «Северный поток — 2», стало неожиданностью для Германии. Об этом, 7 февраля сообщил немецкий журналист Александр Сосновский в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале Россия 1.

«Германия рассчитывала, что завтра она вместе с Францией, используя так называемое миноритарное блокирующее право, сможет заблокировать попытку ЕС вмешаться в строительство «Северного потока — 2». Судя по информации, которая поступает из Парижа, Германия может оказаться в меньшинстве и возникнут проблемы на пути строительства газопровода. Для Германии это будет большая проблема. 62% немецких граждан выступают за то, чтобы «Северный поток — 2» был достроен. То, что делает Эммануэль Макрон, в Германии уже успели назвать «газ в обмен на индульгенцию за свои грехи». Не секрет, что у Макрона такая ситуация, что он может скоро оказаться без своего кресла. Поэтому ему очень важно, чтобы он шел в фарватере своего старшего друга — США. Но Германия будет стоять до конца, я уверен», — высказал свое мнение журналист из Германии.

При этом остановить строительство «Северного потока — 2» невозможно, считает журналист.

«Это заоблачные мечты Макрона и стран-подстрекателей из Балтики, Украины, Польши. Ни один немецкий политик не согласится променять газовые соглашения и остаться без своих избирателей. Здравый смысл говорит за то, чтобы «Северный поток — 2» был», — отметил Сосновский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщило, что Франция планирует поддержать поправки к Газовой директиве ЕС, которые направлены против реализации проекта «Северный поток — 2».

Читайте ранее в этом сюжете: Франция намерена выступить против «Северного потока – 2» — СМИ

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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