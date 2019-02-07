В Подмосковье направят 5 млрд рублей на достройку объектов «Урбан-групп»

Красногорск, , 14:08 — REGNUM В 2019 году из бюджета Московской области будет дополнительно выделено 5 млрд рублей на поддержку участников долевого строительства «Урбан-групп». Об этом в ходе заседания Московской областной думы заявила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, 4 февраля было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Субсидии фонду будут предоставлены для финансирования завершения строительства объектов незавершенного строительства — многоквартирных домов «Урбан-групп».

"Первые четыре дома уже строятся. В этом году планируем построить ещё 8 домов. Следующий год будет самый напряжённый — ещё 47 объектов», — добавил председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый.

Количество участников долевого строительства «Урбан-групп», перед которыми исполнены обязательства по передаче жилых помещений, в настоящий момент составляет не менее 2 тысяч человек.

Напомним, сейчас застройщиками-банкротами не завершено строительство 65 многоквартирных домов, в которых заключены договоры участия граждан в долевом строительстве.

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