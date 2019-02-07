Четверг, 7 Февраля 2019 года
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В Южной Корее провели проверку высшего руководства финансовых учреждений

Экономика

В ходе проверки было проверено 125 финансовых учреждений

Сеул, 7 февраля 2019, 14:13 — REGNUM  В Южной Корее провели проверку высшего руководства 125 финансовых учреждений, сообщает YTN.

Представители Службы финансового надзора Financial Supervisory Service сообщили, что закончили проверку высшего руководства в 125 финансовых учреждениях. Согласно информационному источнику, проверка проходила по четырем критериям: квалификация сотрудников, полномочия и обязанности руководство, члены совета директоров, право преемственности.

Согласно результатам проверки, в 97 компаниях в годовом отчете не была отображена информация о дате, времени и теме собраний директоров. В 39 компаниях отсутствовала информация о полномочиях и обязанностях руководителей внутри компании.

В 76 компаниях не фиксировались по каким причинам человек не смог присутствовать на совете директоров или почему того или иного участника лишили права голоса. В 30 компаниях была выпущена информация о способах выбора последующих руководителей компании.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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