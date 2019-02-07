В 2019 году Казахстан планирует нарастить экспорт говядины на 25%

Астана, , 14:03 — REGNUM Животноводы Казахстана планируют экспортировать в 2019 году 25 тыс. тонн говядины, что на 25,6% больше, чем в 2018 году, заявил заместитель министра сельского хозяйства республики Арман Евниев на расширенном заседании министерства, сообщает 7 февраля издание BNews.

Он напомнил, что во второй половине 2018 года в республике была запущена масштабная программа развития животноводства, в результате реализации которой экспорт говядины вырос в 3,6 раза, до 19,9 тыс. тонн.

Евниев добавил, что в 2019 году экспорт говядины может достигнуть 30 тыс. тонн. Заместитель премьер-министр, министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев подчеркнул, что Казахстану нужно стремиться к экспорту мяса в объеме 60 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года в Казахстане было произведено 270 550 тонн мяса, что на 8% больше, чем в 2017 году. Объем производства молока вырос на 10%, до 535 501 тонны.

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