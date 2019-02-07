Тюменская область: страховые взносы и «борьбы за здравый смысл»

Тюмень, , 14:04 — REGNUM В Тюменской области почти на 20% выросло число обращений предпринимателей к уполномоченному по защите их прав. Одна из основных причин роста жалоб — несовершенство взаимодействия налогового органа с пенсионным по учёту актуальной информации о задолженностях и переплатах по страховым взносам. Об этом в своём докладе перед депутатами Тюменской областной думы сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Лариса Невидайло.

В 2018 году в орган по защите прав предпринимателей поступило 495 обращений, что 100 обращений больше к учёту за 2017 год.

Самыми острыми моментами по взаимодействию бизнеса и налоговой инспекцией стали проверки и взыскания задолженности по страховым взносам.

«Негладко прошла передача полномочий, уже второй год об этом говорим, по администрированию страховых взносов Пенсионного фонда России налоговыми органами. 2018 год стал годом борьбы за здравый смысл, что касается взыскания страховых взносов», — заявила бизнес-омбудсмен, назвав эту проблему «системной».

И если в 2017 году данная проблема выражалась в отсутствии порядка перерасчёта задолженности, то в 2018 году эта проблема вылилась в отсутствие актуальной информации расчётов по страховым взносам в базах двух органов. В результате этого предприниматели были поставлены в состояние неопределённости относительно действительного размера его задолженности или переплаты перед бюджетом, иногда блокировали счета.

Ещё одно больное место — это доначисления сумм страховых взносов со всего полученного дохода без учёта расходов налогоплательщикам, работающим по упрощённой системе налогообложения. Предприниматели считают, что это несправедливо. Причём одному предпринимателю из Ялуторовска удалось доказать несправедливость таких доначислений в суде в декабре 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Администрирование страховых взносов переходит к налоговым органам