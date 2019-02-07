Заключённых Иркутской области могут привлечь к сортировке мусора

Иркутск, , 14:04 — REGNUM Заключённые, отбывающие наказание в учреждениях пенитенциарной системы Иркутской области, могли бы заняться переработкой твёрдых бытовых отходов в рамках внедряемой в России «мусорной реформы». Разговор об этом был поднят в ходе рабочей поездки сенаторов Совета Федерации в ИК-3 и ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области, сообщает Baikal24.ru.

Дело в том, что среднесписочная численность осужденных, содержащихся в колониях Приангарья, составляет 12 754 человека. Из них 9321 человек являются трудоспособными, но только 3485 осужденных (или 37,4%) привлечены к работе.

«Недостаточный уровень трудоустройства обусловлен целым рядом факторов, в том числе отсутствием объемов работ, высоким уровнем износа промышленного оборудования, а также отсутствием у вновь прибывающих осужденных профессиональных навыков. Создать дополнительные рабочие места может введение квот по трудоустройству осужденных колоний-поселений в жилищно-коммунальных хозяйствах и других обслуживающих организациях, созданных с участием государственных и муниципальных структур», — отмечается в официальном сообщении ГУ ФСИН России по Иркутской области.

Между тем, по мнению сенатора Андрея Кутепова, у пенитенциарного ведомства достаточно большие мощности для переработки отходов. Если наладить взаимодействие переработчиков и администрации учреждений и организовать доставку мусора непосредственно в места, где будет происходить его сортировка и переработка, то занятость будет обеспечена, полагает сенатор.

Андрей Кутепов подчеркнул, что в регионах европейской части России такое сотрудничество уже налажено: на территории исправительных учреждений занимаются переработкой бумаги, картона, полиэтилена и пластиковой тары.

Исполняющий обязанности начальника ГУФСИН России по Иркутской области Андрей Космылин идею поддержал, сообщив, что к реализации новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами можно привлечь около восьми тысяч осуждённых.

Напомним, в соответствии с поправками в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», в каждом субъекте РФ разработана региональная программа в области обращения с отходами, утверждена соответствующая территориальная схема и выбран региональный оператор. Работать по новым правилам практически все российские регионы начали с 1 января 2019 года. В Иркутской области количество образованных ТКО, рассчитанных по нормам, утвержденным для муниципальных образований, составляет 801 686,468 тонны в год.

Мусором занимаются два региональных оператора: ООО «Братский Полигон ТБО» (обслуживает северные районы) и «РТ-НЭО Иркутск» (обслуживает южные районы).

По признанию заместителя министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Евгения Бичинова, в Иркутске переход на новую схему обращения с твёрдыми бытовыми отходами не спровоцировал коллапса.

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