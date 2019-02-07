Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Глава Крыма потребовал «обезглавить» Фонд капитального ремонта

Экономика

Глава республики потребовал уволить руководство организации

Симферополь, 7 февраля 2019, 14:00 — REGNUM  Начальника регионального Фонда капитального ремонта Крыма и его заместителей пора освободить от должности. Об этом 7 февраля заявил на совещании глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Я давно говорил сделать это. Нужны кадровые решения, работа фонда уже не выдерживает никакой критики», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в руководстве республики сообщили, что ФСБ проверит финансово-экономическую сторону деятельности местного Фонда капремонта.

По теме: Глава Крыма: ФСБ приведёт в чувство Фонд капремонта

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