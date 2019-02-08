Лондон надеется перехватить китайскую глобальную победу?

Пекин, , 09:07 — REGNUM Состоявшееся 65 лет назад открытие торговых связей между Китаем и Великобританией открыло, как это понятно теперь, важную страницу в современной реальности. О том, какие стратегические последствия и перспективы выросли к настоящему моменту из организованного в далеких 1950-х «Клуба 48 британских групп», рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Британская сторона действующего до сих пор «Клуба 48-ми» в лице своего руководителя Стива Перри дает высокую оценку эффективности китайской экономической политики. Также Перри похвалил китайскую концепцию «единства мировой судьбы», что достаточно необычно, ведь «глобализация по-китайски» обычно воспринимается на Западе как программа-конкурент.

Но если вспомнить историю отношений послевоенных Великобритании и Китая, то складывается впечатление о наличии в мыслях западных стратегов некоего «плана Б», позволяющего использовать именно китайские успехи для глобализационного маневра в пользу все того же Запада. Правда, в таком случае мнение самого китайского руководства может стать препятствием для того, чтобы безоглядно таскать каштаны из огня в пользу того же Лондона. Какова же история сотрудничества капиталистического Запада с коммунистическим Китаем в ХХ веке и роль «Клуба 48-ми» в мягком управлении этим сотрудничеством?

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