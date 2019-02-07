Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Путин проведёт встречу с главой BP

Политика

Встреча запланирована на 7 февраля после обеда

Москва, 7 февраля 2019, 13:59 — REGNUM  Президент России Владимир Путин встретится с генеральным директором одной из крупнейших нефтегазовых компаний компании BP (ранее British Petroleum) Робертом Дадли. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как уточнил официальный представитель Кремля, встреча пройдёт впосле обеда.

«Во второй половине дня мы ожидаем, что Путин примет генерального директора компании BP господина Дадли», — сказал Песков.

Как сообщается на сайте Кремля, также на сегодня у главы государства запланировано участие во вручении ежегодной премия, присуждаемой молодым учёным и специалистам. Мероприятие проходит уже в десятый раз. Лауреаты награждаются за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны.

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Внешняя политика России
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