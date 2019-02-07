Самарский «Авиаагрегат» увеличил объём выпуска шасси в два раза

Самара, , 13:52 — REGNUM Специалисты самарского предприятия «Авиаагрегат» в 2018 году увеличили выпуск шасси для самолётов в два раза по сравнению с предыдущим годом, сообщает 7 февраля пресс-служба холдинга «Технодинамика».

Отмечается, что продукция «Авиаагрегата» поставляется ПАО «Туполев» для комплектации самолётов Ту-214 и ПАО «ВАСО» для самолётов Ил-96−300. Также в минувшем году возобновились поставки шасси для Ил-76МД-90А.

«По итогам 2018 года самарский «Авиаагрегат» в 1,4 раза увеличил долю реализованной гражданской продукции относительно 2017 года, при этом объем НИОКР возрос в 7,6 раз», — пояснил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

В свою очередь, гендиректор «Авиаагрегата» Олег Брындин сообщил, что 2018 год стал временем «возврата к исторической специализации завода как производителя авиационных комплектующих».

В настоящее время на предприятии ожидают увеличения спроса на авиационную продукцию. На 2019 год предприятие законтрактовало 70% выручки как от поставок шасси, так и гражданской продукции.

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