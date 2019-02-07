Четверг, 7 Февраля 2019 года
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В январе стоимость нового жилья в Казахстане выросла на 0,6%

Экономика

Стоимость аренды жилья выросла на 1,5%

Астана, 7 февраля 2019, 13:47 — REGNUM  В январе стоимость одного квадратного метра в новостройках Казахстана выросла на 0,6%, сообщает 7 февраля издание BNews со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики.

За месяц стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке благоустроенного жилья выросла на 0,3%, неблагоустроенного — на 0,5%. Стоимость аренды жилья выросла на 1,5%.

Стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках составила 277 368 тенге ($735), на вторичном рынке — 189 127 тенге ($501). Арендная плата благоустроенного жилья составила 1 412 тенге ($3,7).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году ввод жилья на одного жителя в Казахстане составил 0,68 кв. метра, что является первым показателем среди стран СНГ. В России ввод жилья составил 0,54 кв. метра.

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