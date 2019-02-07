За год украинские авиастроители планируют заработать более $222 млн

Киев, , 13:38 — REGNUM Правительство Украины утвердило финансовый план предприятия «Антонов» на 2019 год, заявили в пресс-службе министерства экономического развития Украины, сказано 7 февраля на официальном сайте министерства.

«Согласно документу, в текущем году ГП «Антонов» планирует получить около 6,1 млрд гривен чистого дохода от реализации продукции, из которых 5,9 млрд гривен — на внешних рынках и 200 млн гривен — на Украине», — сказано в сообщении.

Предприятие также намерено на 21% увеличить доходы от реализации готовой продукции, а также поднять зарплаты сотрудникам на 57,3%, по сравнению с показателями 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года представитель компании «Антонов» заявил, что предприятие планирует восстановить производство транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» без российских комплектующих. За последние годы компания не выпустила ни одного самолёта.

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