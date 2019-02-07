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Крымские рыбоводы смогут пользоваться водными участками без торгов

Экономика

До 1 января 2021 года

Москва, 7 февраля 2019, 13:35 — REGNUM  Рыбоводы Крыма и Севастополя смогут перезаключать договоры пользования рыбоводными участками на новый срок без участия в торгах. Такая норма федерального закона «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» будет действительна до 1 января 2021 года, сообщает 7 февраля пресс-служба Росрыболовства.

В ведомстве пояснили, что в соответствии с законом об аквакультуре, рыбоводное хозяйство, исполнившее надлежащим образом свои обязанности по договору пользования рыбоводным участком, по истечении срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право на заключение такого договора на новый срок без проведения торгов. При этом до принятия Крыма в состав России регулирование рыбоводной деятельности осуществлялось на основании документов, выданных госорганами Украины.

Утвержденные поправки в закон ликвидируют данную несогласованность и предоставляют право добросовестным хозяйствам Крыма и Севастополя переоформить документы на осуществление аквакультуры в соответствии с действующим законодательством.

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Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
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