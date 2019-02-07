В Чите повышают цену за проезд в троллейбусах

Чита, , 13:35 — REGNUM С 1 марта 2019 года жители Читы будут платить на два рубля больше за проезд в троллейбусах. Как сообщает ИА «Чита.Ру» со ссылкой на директора троллейбусного управления Дениса Ишенина, причин того, что пассажиры будут отдавать за поездку 22 рубля вместо прежних 20, несколько, и все они связаны с большими убытками предприятия.

Это и рост цен на энерготарифы, и повышение минимального размера оплаты труда, и подорожание запчастей, и высокая изношенность троллейбусного парка.

Напомним, последнее повышение цен на проезд в читинских троллейбусах было в 2017 году. Тогда стоимость проезда увеличилась с 18 рублей до 20. Вместе с тем, руководство троллейбусного управления обещает оставить все существующие льготы.