Четверг, 7 Февраля 2019 года
13:35:46 МСК

В Чите повышают цену за проезд в троллейбусах

Экономика

С 1 марта 2019 года стоимость одной поездки составит 22 рубля вместо 20

Чита, 7 февраля 2019, 13:35 — REGNUM  С 1 марта 2019 года жители Читы будут платить на два рубля больше за проезд в троллейбусах. Как сообщает ИА «Чита.Ру» со ссылкой на директора троллейбусного управления Дениса Ишенина, причин того, что пассажиры будут отдавать за поездку 22 рубля вместо прежних 20, несколько, и все они связаны с большими убытками предприятия.

Это и рост цен на энерготарифы, и повышение минимального размера оплаты труда, и подорожание запчастей, и высокая изношенность троллейбусного парка.

Напомним, последнее повышение цен на проезд в читинских троллейбусах было в 2017 году. Тогда стоимость проезда увеличилась с 18 рублей до 20. Вместе с тем, руководство троллейбусного управления обещает оставить все существующие льготы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Изменение тарифов на проезд в общественном транспорте
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить