Законопроект о переподчинении Росстата внесен в Госдуму

Москва, , 13:31 — REGNUM Законопроект, предполагающий переподчинение Росстата от Минэкономразвития напрямую правительству, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

«Мы убеждены, что Росстат не должен курироваться каким-либо отдельным министерством. И нашим законопроектом предлагаем закрепить подведомственность службы непосредственно правительству Российской Федерации, как это было до 2017 года», — заявил Миронов.

Авторы считают неслучайным то, что официальные статистические выкладки вызывают вопросы и у независимых экспертов, и у граждан.

Ранее Росстат сообщил, что объём ВВП России за 2018 год, по первой оценке, вырос на 2,3% и в текущих ценах впервые превысил 100 трлн рублей. Показатель роста в 2,3% является также самым большим за последние шесть лет. Позже Росстат усточнил, что представленные Росстатом данные о росте ВВП России в 2018 году являются предварительными и в дальнейшем будут уточняться.