Четверг, 7 Февраля 2019 года
13:41:05 МСК

Операторов ТБО в РФ хотят освободить от НДС

Экономика

Правительство рассматривает законопроект об изменениях в Налоговый кодекс

Операторов ТБО в РФ хотят освободить от НДС
Ilya Plekhanov
Мусоровоз

Москва, 7 февраля 2019, 13:30 — REGNUM  В России операторов, занимающихся коммунальными отходами, могут освободить от уплаты НДС, заявил 7 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Правительство рассматривает законопроект об изменениях в Налоговый кодекс.

«Регионы получат право ввести льготу для них — установить нулевую ставку по налогу на прибыль для той части доходов, которая идёт в региональный бюджет. Кроме того, предлагается освободить такие компании от уплаты НДС за услуги, которые они оказывают», — рассказал Медведев о проекте закона.

Глава правительства выразил надежду, что данные меры позволят снизить нагрузку коммунальных организаций.

Напомним, с 1 января в регионах РФ работает новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Налоговые льготы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить