Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Кения названа лучшей страной для инвестиций в Восточной Африке

Экономика

Первое место в общеафриканском рейтинге занимает Египет

Найроби, 7 февраля 2019, 13:16 — REGNUM  Кения, Руанда и Танзания были названы наиболее привлекательными для инвестиций странами Восточной Африки, сообщает Daily Mnoitor Uganda.

Исследование было проведено Южноафриканским коммерческим банком (RMB).

Индекс инвестиционной привлекательности RMB оценивал экономическую и производственную среду стран, чтобы оценить их потенциал для привлечения инвестиций.

По данным доклада Where to invest in Africa 2019, производственная среда в Африке улучшилась по сравнению с 2017 годом.

В Восточной Африке Кения была названа наиболее привлекательной страной для инвестиций, на втором месте — Руанда, на третьем — Танзания.

В Восточной Африке также есть страны, названные худшими для ведения бизнеса — Южный Судан, ДР Конго, Бурунди.

Общеафриканский рейтинг возглавляет Египет, затем идет ЮАР, Марокко, Эфиопия и Кения. Руанда и Танзания заняли шестое и седьмое место в Африке.

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Рынок инвестиций
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