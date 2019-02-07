Правительство Подмосковья закупает за 10 млн услуги СМИ

Москва, , 14:13 — REGNUM Почти 10 млн рублей правительство Московской области готово потратить на освещение своей деятельности и событий Подмосковья. Информацию в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) 7 февраля разместило главное управление по информационной политике Московской области.

Закупку проводят для освещения в электронном СМИ работы органов госвласти Подмосковья, социально-экономического развития и важных событий региона. До 20 декабря 2019 года исполнитель обязан разметить на своей основной ленте и в тематическом разделе по Московской области 5500 информационных материалов. В месяц СМИ должно публиковать 450 материалов, указано в документации о закупке. Начальная (максимальная) цена контракта — 9 999 990 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы готов потратить почти 10 млн рублей на закупку услуг по проведению экономической конференции в столице Таиланда Бангкоке.

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