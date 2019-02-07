На техперевооружение Воронежского авиазавода направят 900 млн рублей

Воронеж, , 12:53 — REGNUM Четыре аукциона на проведение работ по техническому перевооружению и реконструкции производства Воронежского акционерного самолетостроительного общества объявлены 5 и 6 февраля. Общая сумма, которую планируется направить на эти цели, составляет более 910 млн рублей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документы закупки. Перевооружение проводится «для изготовления легкого военно-транспортного самолета» — речь идет о самолете Ил-112В.

В частности, до 287,2 млн рублей предполагается направить на реконструкцию заготовительно-штамповочного и металлургического производств, еще 218,12 млн рублей (начальная — максимальная цена) выделено на производство полимерных композиционных материалов, до 206,34 млн рублей — на реконструкцию и техническое перевооружение производства концевых частей крыла и, наконец, еще 198,77 млн рублей предусмотрено на проведение перевооружения механообрабатывающего производства. Все средства на проведение работ выделит Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Заявки на участие принимаются до 25 февраля, проведение аукциона намечено на 4 марта. Согласно условиям, срок выполнения работ — до 19 августа 2020 года.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до пяти тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, для транспортировки широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации самолета. В перспективе Ил-112 должен заменить Ан-26 и составить конкуренцию мировым транспортным самолетам такого класса. Строительство самолета на ВАСО началось в 2016 году, «премьера» изначально была запланирована на середину 2017 года, но впоследствии неоднократно переносилась. На испытания первый Ил-112В был передан в конце ноября 2018 года. Запуск серийного производства самолета на ВАСО запланирован на 2022−2023 годы.

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