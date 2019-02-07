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В 2018 году экспорт из Согдийской области Таджикистана вырос на 11%

Экономика

На сокращение импорта повлияла организация цехов по производству импортозамещающей продукции

Худжанд, Таджикистан, 7 февраля 2019, 12:54 — REGNUM  По итогам 2018 года внешний товарооборот Согдийской области Таджикистана составил $2,016 млрд, что почти соответствует показателю 2017 года, заявил глава региона Раджаббой Ахмадзода, сообщает 7 февраля агентство «ТаджикТА».

За год экспорт товаров вырос на 10,8%, до $559,7 млн, импорт — уменьшился на 5,8%, до $1,456 млрд. Ахмадзода отметил, что на сокращение импорта повлияла организация цехов по производству импортозамещающей продукции.

Глава региона добавил, что в 2018 году в области было создано 93 новых предприятия, в которых работают 1431 человек. За отчетный период объем производства промышленной продукции достиг 11,3 млрд сомони ($1,1 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года экспорт сельскохозяйственной продукции из Таджикистана в Россию в денежном выражении вырос на 34,3%.

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Экономика Таджикистана
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