Потребление электроэнергии в Центральной России выросло на 3,6%

Москва, , 12:43 — REGNUM В январе 2019 года потребление электроэнергии в Объединённой энергосистеме (ОЭС) Центра составило 23 429,6 млн кВт⋅ч, что на 809,6 млн кВт⋅ч больше, чем в январе 2018 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные филиала АО «СО ЕЭС» Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра. При этом выработка электроэнергии за тот же период достигла 22 556,2 млн кВт⋅ч, что на 3,5% больше, чем за первый месяц прошлого года.

Напомним, суммарные объёмы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Центра складываются из показателей энергосистем Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Москвы и Московской области, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

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Как пояснили в ведомстве, разница между выработкой и потреблением в ОЭС Центра компенсировалась за счёт перетоков электроэнергии со смежными энергообъединениями Юга, Средней Волги, Урала и Северо-Запада.

Тепловыми электростанциями (ТЭС) в январе 2019 года было выработано 14 198,2 млн кВт⋅ч (63% в структуре выработки ОЭС Центра), гидроэлектростанциями — 276,1 млн кВт⋅ч (1,2% в структуре выработки ОЭС Центра), атомными электростанциями — 8 081,9 млн кВт⋅ч (35,8% в структуре выработки ОЭС Центра). По сравнению с январём прошлого года выработка ТЭС увеличилась на 6,3%, выработка ГЭС снизилась на 31,7%, выработка АЭС увеличилась на 0,6%.

Самый значительный рост потребления в январе 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года зафиксирован в энергосистемах Тульской и Рязанской областей (на 6,1%), в Липецкой (на 5,9%) и Воронежской (на 5,2%) областях. В остальных регионах ОЭС Центра также наблюдалось увеличение потребления в пределах от 0,3% до 4,4%.

Исключение составили Курская область (здесь потребление за январь 2019 года снизилось на 1,4%) и Смоленская область, потребление которой за первый месяц текущего года осталось на уровне 2018 года.