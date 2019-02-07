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Потребление электроэнергии в Центральной России выросло на 3,6%

Экономика

При этом выработка электроэнергии за тот же период повысилась только на 3,5%

Москва, 7 февраля 2019, 12:43 — REGNUM  В январе 2019 года потребление электроэнергии в Объединённой энергосистеме (ОЭС) Центра составило 23 429,6 млн кВтч, что на 809,6 млн кВтч больше, чем в январе 2018 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные филиала АО «СО ЕЭС» Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра. При этом выработка электроэнергии за тот же период достигла 22 556,2 млн кВтч, что на 3,5% больше, чем за первый месяц прошлого года.

Напомним, суммарные объёмы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Центра складываются из показателей энергосистем Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Москвы и Московской области, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

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Как пояснили в ведомстве, разница между выработкой и потреблением в ОЭС Центра компенсировалась за счёт перетоков электроэнергии со смежными энергообъединениями Юга, Средней Волги, Урала и Северо-Запада.

Тепловыми электростанциями (ТЭС) в январе 2019 года было выработано 14 198,2 млн кВтч (63% в структуре выработки ОЭС Центра), гидроэлектростанциями — 276,1 млн кВтч (1,2% в структуре выработки ОЭС Центра), атомными электростанциями — 8 081,9 млн кВтч (35,8% в структуре выработки ОЭС Центра). По сравнению с январём прошлого года выработка ТЭС увеличилась на 6,3%, выработка ГЭС снизилась на 31,7%, выработка АЭС увеличилась на 0,6%.

Самый значительный рост потребления в январе 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года зафиксирован в энергосистемах Тульской и Рязанской областей (на 6,1%), в Липецкой (на 5,9%) и Воронежской (на 5,2%) областях. В остальных регионах ОЭС Центра также наблюдалось увеличение потребления в пределах от 0,3% до 4,4%.

Исключение составили Курская область (здесь потребление за январь 2019 года снизилось на 1,4%) и Смоленская область, потребление которой за первый месяц текущего года осталось на уровне 2018 года.

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