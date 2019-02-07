В 2018 году вшнешнеторговый оборот Атырауской области достиг $30 млрд

Атырау, Казахстан, , 12:34 — REGNUM По итогам 2018 года внешний товарооборот Атырауской области Казахстана составил $30 млрд, сообщает 7 февраля агентство «Казинформ» со ссылкой на управление таможенного контроля департамента государственных доходов по Атырауской области республики.

В общем объеме товарооборота удельный вес экспорта составил 92%, импорта — 8%. Импорт оборудования и механизмов составляет 59,3% в общем объеме импорта, изделия из черных металлов — 17,7%, продукция химической промышленности — 6,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-ноябре 2018 года товарооборот между Казахстаном и Россией составил $15,7 млрд, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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