Четверг, 7 Февраля 2019 года
12:34:45 МСК

В 2018 году вшнешнеторговый оборот Атырауской области достиг $30 млрд

Экономика

В общем объеме товарооборота удельный вес экспорта составил 92%

Атырау, Казахстан, 7 февраля 2019, 12:34 — REGNUM  По итогам 2018 года внешний товарооборот Атырауской области Казахстана составил $30 млрд, сообщает 7 февраля агентство «Казинформ» со ссылкой на управление таможенного контроля департамента государственных доходов по Атырауской области республики.

В общем объеме товарооборота удельный вес экспорта составил 92%, импорта — 8%. Импорт оборудования и механизмов составляет 59,3% в общем объеме импорта, изделия из черных металлов — 17,7%, продукция химической промышленности — 6,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-ноябре 2018 года товарооборот между Казахстаном и Россией составил $15,7 млрд, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Читайте также: За 11 месяцев товарооборот между Казахстаном и Россией вырос на 6%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить