Поводы для роста нефти есть, но пока подъём ограничен

Москва, , 12:31 — REGNUM Данные по запасам топлива из США 6 февраля снова оказали котировкам нефти умеренную поддержку. Объёмы сырой нефти в американских резервуарах, по данным Агентства по энергетической информации (EIA), приросли вторую неделю подряд слабее ожиданий: на этот раз на 1,263 миллиона баррелей, что почти вдвое меньше и предварительной средней оценки по итогам опроса экспертов Reuters, и оценочных цифр от Американского института нефти (API), сообщил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«На данных от EIA котировки подбросило в ответ наверх больше чем на доллар: от $61,55 до $62,80 за баррель марки Brent, однако дальше покупатели не спешат идти на штурм прошлогодних зимних максимумов, сегодня, 7 февраля, к середине дня цены вновь скатывались к отметке в $62. «Быкам» нужно преодолеть, чтобы продавить цены существенно выше $63.65 за баррель», — уточнил Пушкарёв.

Есть и потенциальный негатив, который в любой момент может вылезти и поменять настроения. Например, к переходу нефти в более низкий коридор цен под $60 может привести любая заметная попытка обвала на мировых фондовых биржах, которые по-прежнему неустойчиво и непоследовательно себя ведут, а у многих инвесторов риск коррекции на фондовой ассоциируется с вероятностью экономической рецессии.

«Также венесуэльский фактор сейчас поддерживает цены, но если допустить, что президент Мадуро ситуацию под контролем не удержит, и в стране всё же произойдёт смена власти, то рынок будет ждать и скорой разблокировки поставок, и долгосрочно перехода огромных месторождений в доступ к западным компаниям, что конечно, снизит нефтяные котировки», — заключил эксперт.

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