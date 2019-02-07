Грузооборот «Морского порта Санкт-Петербург» в 2018 году вырос на 12%

Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM «Морской порт Санкт-Петербург» в 2018 году обеспечил перевалку 7,7 млн тонн грузов, что на 12% превышает аналогичный показатель предыдущего года, сообщает 7 февраля пресс-служба предприятия.

«Увеличение грузопотока обусловлено развитием специализированных площадок по перегрузке чугуна, металлолома, руды, минеральных удобрений и контейнеров», — говорится в сообщении.

Объём перевалки генеральных грузов в порту вырос до 6,67 млн (+5%), из них больше половины приходится на чёрные металлы (3,74 млн тонн в абсолютном выражении, +5% к 2017 году). Также на 75% выросла перевалка минеральных удобрений в биг-бэгах — до 477 тыс. тонн

В целом объём экспорта в структуре грузооборота 7,45 млн тонн грузов, т. е 97% от общего объёма перевалки, что на 15% превышает показатель 2017 года. На импорт пришлось 3%, или 252 тыс. тонн (-38%).

Всего за 2018 год специалисты предприятия обработали почти 100 тыс. вагонов (+15%). Максимум по этому показателю зафиксирован в январе, когда было обработано 462 единицы — на 10% больше, чем максимальное значение 2017 года.

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