В 2018 году Казахстан пропустил через себя 19,2 млн тонн транзита

Астана, , 12:09 — REGNUM Об этом на пресс-конференции о развитии отечественного производства и модернизации транспортно-логистической отрасли сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК Женис Касымбек.

«Общий объем транзита грузов всеми видами транспорта через территорию страны вырос на 6% и составил 19,2 млн. тонн, в том числе, в направлении Китай-Европа рост на 40% до 171,2 тыс. ДФЭ, и Европа-Китай на 80% — до 139,6 тыс. ДФЭ. Таким образом, можно констатировать формирование транзитно-логистического хаба в центре Евразии. Наши коридоры привлекательны и конкурентоспособны», — заявил министр.

(По данным национального перевозчика АО «КазахстанТемирЖолы», эксплуатационный грузооборот по его сети в 2018 году составил 222,5 млрд тонно-километров, что выше показателя 2017 года на 6,6%. Погрузка составила 254,8 млн. тонн, увеличившись на 13 млн. тонн к уровню 2017 года. Из них, более 170 млн тонн перевезено внутри Казахстана, свыше 84,7 млн тонн отправлено на экспорт).

Автодороги

Как отметил Женис Касымбек, в 2018 году в РК отремонтировано 1,5 тыс. км и реконструировано 528 км автодорог республиканского значения, в текущем году реконструкцией охвачено 4,4 тыс. км. До конца года будет открыто движение на участках протяженностью 654 км.

Продолжается реализация проектов по внедрению систем взимания платы за проезд.

«В настоящее время начат сбор платы на участках дорог: Алматы — Хоргос, Алматы — Капшагай и Астана — Темиртау общей протяженностью 471 км. В течение двух лет планируется запустить систему взимания платы еще на 5,5 тыс. км. За счет этого расходы на содержание автомобильных дорог будут значительно сокращены», — заявил министр.

Для примера: ставка платы за проезд по трассе Астана — Темиртау (180 км) по предоплате составляет 200 тенге (35 рублей), наличными — 400 тенге (70 рублей). Что же касается грузовых автомобилей, то здесь тариф выше: 5, 10, 15, 20 или 25 тенге за один километр по мере увеличения тоннажа.

По данным национального оператора по управлению автомобильными дорогами АО «КазАвтоЖол», интенсивность движения на трассе Астана-Темиртау составляет в среднем за сутки 10−12 тысяч автомобилей.

Введение платных участков приносит неплохой доход управляющим компаниям. По данным Комитета автомобильных дорог МИИР, по итогам 2018 года сбор таксы за проезд по автодороге Астана — Щучинск (238 км) составил 1,5 млрд. тенге или 3,977 млн долларов.

Авиаперевозки

В ходе пресс-конференции Женис Касымбек также сообщил, что количество транзитных авиапассажиров в Казахстане выросло с 20 тыс. в 2010 году до 900 тыс. в 2018 году, а в 2020 году этот поток возрастёт до 1,6 млн человек.

Кроме того, в первом полугодии текущего года планируется запустить первую национальную низкобюджетную авиакомпанию FlyArystan, созданную авиаперевозчиком «Эйр Астана», в котором 51% акций принадлежит государству.

«В первый год эксплуатации планируется перевезти до 1 млн пассажиров по ценам в 2 раза ниже, чем у «Эйр Астана». Стоимость полетов на новом лоукостере будет варьироваться в пределах $40−50 (15 085 — 18 856 тенге, — авт), — добавил министр.

Для примера: билет у «Эйр Астана» по маршруту Астана — Алма-Ата в настоящее время в зависимости разницы между датой покупки и датой вылета стоит от 16 000 тенге (42,43 доллара) до 32 000 тенге (84,85 доллара). Поэтому пока не понятно, насколько у лоукостера цены будут ниже, но в любом случае — не в два раза.

В текущем году авиакомпания FlyArystan планирует выполнять полеты из Алматы в города Астана, Атырау, Кокшетау, Павлодар, Караганда, Костанай и Тараз.

За 2018 год число перевезенных казахстанскими авиакомпаниями пассажиров составило 7,9 млн человек.