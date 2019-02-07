В Свердловской области к концу 2018 года снизили прожиточный минимум

Екатеринбург, , 12:05 — REGNUM В Свердловской области установленный на четвёртый квартал 2018 года средний прожиточный минимум составил 10 217 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального статистического ведомства.

В расчёте суммы на минимальный продуктовый набор предусмотрено 4795 рублей, на непродовольственные товары — 2382 рубля, на услуги — 2373 рубля и на расходы по обязательным платежам и сборам — 667 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум в регионе составил 10 933 рубля, для детей — 10 415 рублей и для пенсионеров — 8477 рублей.

Отметим, что к концу 2018 года средний прожиточный минимум в Свердловской области снизился. Так в первом квартале прошлого года он составлял 10 301 рубль, ко второму кварталу вырос до 10 672 рублей, после чего начал снижаться в третьем квартале до 10 656 рублей и в четвёртом — до 10 217 рублей.

Напомним, что по итогам 2017 года средний прожиточный минимум вырос до 10 031 рубля. В первом квартале того года средний прожиточный минимум составлял 9973 рубля.