Глава индонезийской компании Mayora Group думает построить завод в России

Джакарта, , 12:03 — REGNUM Глава Mayora Group, индонезийской компании в сфере производства потребительских товаров, Андре Атмаджа объявил о возможности строительства завода в России, сообщает Antaranews.

В 2019 году компания планирует отправить 2000 контейнеров своей продукции в Россию на сумму 40 млн долларов США. Эта сумма превышает показатели экспорта Mayora Group в Россию в 2018 году.

Андре Атмаджа добавил, что открытие завода в России может быть достигнуто, если компания сможет экспортировать свою продукцию на сумму 100 млн долларов США. Такое условие, по его словам, связано с высокой конкуренцией в этой области.

В свою очередь министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита призвал Mayora Group открыть завод в России для расширения бизнеса, а российскую авиационную компанию «Сухой» построить завод в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля 2019 года министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду совершил государственный визит в Москву в целях укрепления дипломатических отношений между странами.

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