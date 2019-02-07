Центробанк душит экономику РФ, а инфляция все растёт – мнение

Москва, , 12:22 — REGNUM Если в РФ сейчас не обуздать инфляцию, она серьёзно затормозит экономический рост государства, полагает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Если правительство не предпринимает соответствующих мер, направленных на индексацию доходов населения, то возникает падение его реальных доходов, — констатировал экономист. — Цены опережают рост экономики. Особенно в условиях современной России, когда у нас рост инфляции не сопровождается ростом производства. Обычно инфляция — это некоторый признак перегрева экономики. Когда в стране не хватает ресурсов и рабочей силы, фирмы начинают конкурировать за право перетянуть друг у друга работников, предлагая тем всё более высокие заработные платы, что влечёт за собой рост издержек и рост цен соответственно».

Однако в РФ ситуация другая — экономическая стагнация.

«У нас очень низкий экономический рост (что бы нам ни говорил Росстат и сколько бы он ни пересматривал свои спекулятивные цифры), — отметил Комолов. — Если сейчас не обуздать инфляцию, то ресурсы для производства будут становиться всё более дорогими. Все ресурсы — капитал, земля, рабочая сила и информация. Это затруднит выход из кризиса и усложнит предприятиям условия для расширения производства. Таким образом, инфляция выступает тормозом экономического роста, и с ней, конечно же, нужно бороться. Но не такими методами, которые предлагает ЦБ. Он, борясь с инфляцией, душит экономику, и лучше от этого не становится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, инфляционные ожидания населения, бизнеса и аналитиков в январе 2019 года продолжили плавный рост.

Инфляционные ожидания предприятий также растут. Причем активнее всего в оптовой и розничной торговле, что связано с повышением НДС и динамикой курса рубля. В обрабатывающих производствах рост ценовых ожиданий пришёлся на предприятия, которые производят продукцию для конечного потребителя. В то же время среди организаций, которые занимаются добычей полезных ископаемых, инфляционные ожидания уменьшились на фоне падения цен на нефть.

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