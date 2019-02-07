ЦБ РФ говорит, что борется с инфляцией, но сам же и разгоняет её?

Москва, , 12:21 — REGNUM Регулирующая политика ЦБ РФ направлена на поддержку сырьевого экспорта, а расплачивается за это рядовое население. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля рассказал доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов, комментируя новость о том, что в годовом выражении инфляция в РФ ускорилась до 5%.

«На это повлияли рост НДС на 2%, рост акцизов на топливо, рост тарифов ЖКХ, — сказал Комолов. — Плюс ко всему у нас сохраняется искусственно заниженный курс рубля, который делает импорт чрезвычайно дорогим, а в условиях развалившейся обрабатывающей промышленности РФ, естественно, оказывается импортозависима, и цены на импорт сказываются и на индексе потребительских цен внутри страны».

При этом экономист уточнил, что нынешний курс рубля — это во многом результат политики Центрального банка, не препятствующего оттоку капитала, который в РФ ежегодно составляет десятки, а в некоторые годы и сотни миллиардов долларов.

«С российского валютного рынка уходят доллары, и доллар становится дефицитным товаром, и на него растёт цена, а значит, растёт его курс, выраженный в рублях, — рассказал Комолов. — То есть рубль искусственно удешевляется, а доллар, наоборот, дорожает. Плюс ко всему сам ЦБ тоже осуществляет отток капитала через свои государственные каналы и наращивая резервы. Он тоже выкупает доллары на валютном рынке и тем самым уменьшает их предложение. Государство активно выплачивает внешний долг и не привлекает внешних заимствований, а значит, ограничивает приток долларов на валютный рынок. Все это в конечном счёте приводит к тому, что номинальный курс рубля (тот, который мы видим в обменных пунктах) в два с половиной раза отклоняется от паритета покупательной способности рубля к доллару».

Комолов заметил, что, по расчетам Всемирного банка, на один доллар в РФ можно купить столько же товаров, сколько на 28 рублей.

«Таким приблизительно должен быть курс, — подытожил экономист. — А мы видим, что он в два с половиной раза больше. Это влияние регулирующей политики Центробанка, которая направлена на поддержку сырьевых экспортеров. Они от этого выигрывают в первую очередь, когда меняют свою экспортную выручку на рубли».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, потребительские цены в России за январь 2019 года выросли в среднем на 1,0%, а к январю 2018 года — на 5,0%. В Москве потребительские цены за месяц выросли на 1,0%, в Санкт-Петербурге — на 1,1%.

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