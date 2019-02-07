Якутия сэкономит на детях: введён принцип адресности компенсаций за детсад

Якутск, , 12:00 — REGNUM В Якутии получать компенсации за посещение детского сада будут теперь только семьи с доходами ниже прожиточного минимума. Такое решение было принято правительством республики, оно уже вступило в законную силу. Соответствующие изменения были внесены в постановление «Об утверждении Положения о выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального кабинета министров.

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По словам вице-премьера республики Ольги Балабкиной, решение о введении принципа адресности при уплате компенсаций было принято коллегиально. Зампред правительства также пояснила, что ранее право на компенсацию имели все родители: если в семье один ребёнок — не менее 20% среднего размера родительской платы, если в семье двое детей — на менее 50%, если трое и больше детей — не менее 70%. Норма распространялась на детей, независимо от того, ходят в детский сад или нет: если в семье пятеро детей, а в детский сад ходит один ребёнок, то на него полагалась компенсация не менее 70%.

«В большинстве других регионов страны компенсация выплачивается только на детей, которые ходят в детский сад. Республика от такого варианта отказалась в пользу принципа поддержки многодетных семей. Ведь по своей природе компенсация части родительской платы — это социальная помощь, а вся социальная помощь исходит из критериев нуждаемости и адресности. После долгих обсуждений принято решение установить критерий нуждаемости — для семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума», — объяснила Ольга Балабкина, подчеркнув, что компенсации малообеспеченные семьи будут получать вне зависимости от того, сколько детей ходят в детский сад.

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«То есть всё осталось по-прежнему, но данной льготой воспользуются только нуждающиеся», — сказала также вице-премьер Якутии.

Как поясняет News.Ykt.ru, получать компенсации за детский сад будут семьи из трёх человек, общий доход которых не превышает 49 тысяч 389 рублей, из четырёх человек — 65 тысяч 852 рубля, из пяти — 82 тысячи 315 рублей. Помимо этого, совершеннолетних детей при начислении компенсаций теперь уже не будут брать в расчёт.

«Иными словами, правительство максимально сократило как размер выплат, так и количество тех, кто может на них рассчитывать», — пришло к выводу издание, пояснив, что в 2018 году на компенсацию части родительской платы было направлено из бюджета 435 миллионов рублей, а эти деньги получили почти 70 тысяч якутских семей. На этот год предусмотрено 374 миллиона, но сколько из этой суммы потребуется жителям республики, пока неизвестно.

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«Высвобождаемые средства будут распределяться по приоритетным направлениям расходования бюджета. Малоимущим семьям необходимо взять справку в управлении соцзащиты и предоставить ее в детский сад для того, чтобы сохранить получение компенсации. Что касается учёта возраста детей, то, когда человек достигает совершеннолетия — это уже не ребёнок, он должен уже самостоятельно зарабатывать», — прокомментировал внесённые изменения министр образования и науки Якутии Владимир Егоров.

В региональном отделении ОНФ не согласны с отменой компенсаций и считают такие действия правительства антинародными.

«В правительстве региона должны думать о том, как поддержать якутские семьи, а не о том, как залезть им в карман, — цитирует News.Ykt.ru сопредседателя якутского отделения Народного фронта Антона Жондорова. — Сегодня почти каждая семья несёт бремя ипотеки, не говоря о коммунальных и иных расходах. И что делает правительство? Вместо оказания поддержки отбирает последнее, причем делает это тихо, без общественных обсуждений. Говорят об идее адресной помощи, почему тогда отнятые у людей деньги не будут направлять малоимущим, а утопят в разных статьях расходов бюджета? Экономить надо на расточительных закупках той же администрации главы и правительства Якутии, местного парламента Ил Тумэна и муниципалитетов. Перестаньте покупать дорогие автомашины, летать многочисленными делегациями в командировки, устраивать банкеты и так далее. Мы будем добиваться отмены этих нововведений и возврата выплат компенсации всем семьям».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в систему социальной поддержки граждан. Документом в том числе разрешалось применять принцип нуждаемости при выплате различных пособий и компенсаций. В некоторых регионах страны закон не повлиял на порядок начисления компенсации родительской платы за детский сад, а где-то за сохранение таких льгот пришлось бороться.

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