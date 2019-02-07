iPhone 7 и iPhone 8 вернутся в Германию обновленными

Купертино, США, , 11:51 — REGNUM Завод Foxconn, производящий iPhone 7 и iPhone 8, продолжит продажу гаджетов в Германию, 6 февраля сообщается на сайте ixbt.com.

Продажи iPhone 7 и iPhone 8 в стране были приостановлены после того, как суд в Германии запретил продажи смартфонов Apple за нарушение патентов Qualcomm. Сейчас компания нашла решение возникшей проблемы.

В новых партиях гаджета не будут использоваться компоненты, нарушающие патенты Qualcomm.

Поставка смартфонов Apple возобновится в Германию через месяц.

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