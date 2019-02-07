Пхеньян, , 11:50 — REGNUM Компания Hyundai Asan отпразднует свое 20-летие на территории Северной Кореи, сообщает Chosun Biz.

7 февраля представители Министерств объединения двух стран сообщили, что одобрили визит представителей компании Hyundai Asan в Северную Корею, так как данное мероприятие является памятным событием для бизнесменов.

Согласно информационному источнику, представители компании организуют торжественную церемонию по случаю праздника, в которой примут участие около 20 сотрудников Hyundai Asan, а также официальные лица Северной Кореи.

Известно, что мероприятие будет проходить с 8 по 9 февраля недалеко от горы Кымгансан, расположенной на территории Северной Кореи.

Hyundai Asan — дочерняя компания Hyundai Group и крупный инвестор в Северной Корее, основанная в феврале 1999 года.