Украина стала больше импортировать из России

Киев, , 11:40 — REGNUM В 2018 году Украина продолжила наращивать импорт товаров и услуг из России. По данным Государственной службы статистики Украины, за январь-ноябрь 2018 года рост этого показателя по сравнению с 2017 годом составил 17%.

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Уточняется, что объём импорта из России за 11 месяцев составил $7,4 млрд. А вот поставки украинских товаров и услуг в Россию, напротив, сократились на 7%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам шести месяцев 2018 года Украина нарастила импорт товаров из России импорта товаров из России на 25%. В денежном это составила $4,439 млрд. При этом поставки украинских товаров в Россию за это время сократились на 5,7% — до $2,148 млрд.

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Украина за полгода нарастила импорт из России на 25%

За период с января по сентябрь Украина купила в России товаров на сумму $5,8 млрд, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В то же время украинский экспорт в Россию упал на 7,5% и составил чуть более $2,7 млрд.

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