Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Тверская область готова принять семь тысяч соотечественников — Руденя

Экономика

По программе переселения в регион приедут около семи тысяч квалифицированных специалистов и рабочих

Тверь, 7 февраля 2019, 11:36 — REGNUM  Около семи тысяч соотечественников — квалифицированных специалистов и рабочих по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда, рассчитывают принять в Тверской области до 2024 года. Проект подпрограммы Тверской области «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» согласован правительством РФ, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе облправительства.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу устранить дисбаланс спроса и предложения в сфере занятости Тверской области — для эффективного развития региональной экономики. В Тверской области сегодня наблюдается существенный кадровый дефицит, в частности, по рабочим специальностям. Так, работодатели Тверской области готовы принять 12,3 тысячи человек, семь тысяч из этих вакансий — рабочие специальности.

Как пояснили в пресс-службе облправительства, областная подпрограмма оказания содействия переселению соотечественников создана в соответствии с типовой программой для субъектов, которую разработало правительство РФ.

Документ предусматривает социальное обеспечение и оказание медицинской помощи гражданам до получения разрешения на временное проживание или до оформления гражданства РФ, поддержка в нострификации документов об образовании, помощь в поиске работы и повышении квалификации, поиске жилья, устройстве детей в детские сады и школы, юридические консультации.

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Госпрограмма содействия переселению соотечественников
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